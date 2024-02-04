Shot: сотрудник транспортной безопасности РЖД поджог релейный шкаф в Подмосковье

Как передает Shot, украинские кураторы наобещали мужчине перевести ему аж целые три тысячи рублей на карту. Взамен он должен был поджечь релейный шкаф недалеко от ж/д станции Подольск, отвечающий за работу светофора.

Отмечается, что мужчина согласился и сделал, что ему было велено. В районе 3 часов ночи пожар заметили очевидцы и вызвали на место экстренные службы. Шкаф быстро потушили,однако он оказался частично повреждён.

«Поджигателя быстро вычислили. Им оказался сотрудник дочерней организации РЖД 23-летний Роман Б. из Подольска. Ранее он судим не был и повелся на предложение скромного заработка в "Телеграме". Задержанный уже дал признательные показания и раскаялся», — приводится в публикации.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное производство по статье «Террористический акт организованной группой». Задержанному грозит отправится за решетку на 20 лет.

Отмечается, что из-за инцидента с поджогом пришлось прерывать железнодорожное сообщение. В результате чего электрички Курский вокзал – Львовская и Волоколамск – Серпухов были задержаны на 20 минут.