Сотрудники Администрации городского округа Клин стали победителями и призерами престижного регионального конкурса
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
Сотрудники Администрации городского округа Клин приняли участие в региональном конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» — 2023.
«В Команде — только лучшие!» — отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская.
Администрацию городского округа Клин представили на конкурсе сразу три претендента, которые по итогу различных испытаний вошли в число призеров и победителей.
Участники конкурса собрались во вторник, 23 апреля, в Общественной палате РФ. Сначала объявили итоги мероприятия. После в торжественной обстановке победителям и призерам вручили дипломы.
Сотрудницы округа были представлены разных номинациях.
«Заместитель начальника управления муниципального контроля и перспективного развития Администрации го Клин Светлана Потапова завоевала 3-е место в номинации «Лучший специалист в сфере экономики и финансов», — проинформировала Алена Сокольская.
Звания «Лучшего специалиста в Московской области в сфере градостроительства, архитектуры, землепользования и строительства» была удостоена заместитель главы городского округа Клин Евгения Рыжова.
«Заместитель Главы городского округа Клин Нелля Тимофеева стала «Лучшим специалистом в Московской области в социальной сфере», — отметила глава округа.
Конкурс Совета муниципальных образований Московской области проходит ежегодно. В нынешнем году он состоялся в 16-й раз. Мероприятие ориентировано на то, чтобы выявить муниципальных служащих, заинтересованных в развитии округа и благополучии каждого горожанина, и оказать им поддержку в работе. Эффективность работы — вот приоритетный фактор, на который обращают внимание при подведении итогов.