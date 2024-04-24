Сотрудники Администрации городского округа Клин стали победителями и призерами престижного регионального конкурса

«В Команде — только лучшие!» — отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Администрацию городского округа Клин представили на конкурсе сразу три претендента, которые по итогу различных испытаний вошли в число призеров и победителей.

Участники конкурса собрались во вторник, 23 апреля, в Общественной палате РФ. Сначала объявили итоги мероприятия. После в торжественной обстановке победителям и призерам вручили дипломы.

Сотрудницы округа были представлены разных номинациях.

«Заместитель начальника управления муниципального контроля и перспективного развития Администрации го Клин Светлана Потапова завоевала 3-е место в номинации «Лучший специалист в сфере экономики и финансов», — проинформировала Алена Сокольская.

Звания «Лучшего специалиста в Московской области в сфере градостроительства, архитектуры, землепользования и строительства» была удостоена заместитель главы городского округа Клин Евгения Рыжова.

«Заместитель Главы городского округа Клин Нелля Тимофеева стала «Лучшим специалистом в Московской области в социальной сфере», — отметила глава округа.

Конкурс Совета муниципальных образований Московской области проходит ежегодно. В нынешнем году он состоялся в 16-й раз. Мероприятие ориентировано на то, чтобы выявить муниципальных служащих, заинтересованных в развитии округа и благополучии каждого горожанина, и оказать им поддержку в работе. Эффективность работы — вот приоритетный фактор, на который обращают внимание при подведении итогов.