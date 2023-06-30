Сотрудники аэропорта Женевы впервые за сто лет вышли на забастовку
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Впервые в истории аэропорта Женевы (открыт в 2022 году) сотрудники вышли на забастовку, пишет швейцарская Tribune de Geneve.
На утро пятницы отменено уже 64 рейса. Некоторые международные рейсы все же были осуществлены.
Протестующие собрались в аэропорту с красными флагами. На входе в здание образовались очереди из пассажиров.
Профсоюз намерен продлить забастовку по субботу включительно.
Участники акции требуют улучшения условий труда. Во время пандемии коронавируса было сокращено количество сотрудников, а теперь на оставшихся выпадает значительная нагрузка.