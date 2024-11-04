Сотрудники американской газеты New York Times устроили забастовку перед президентскими выборами
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Свыше 600 сотрудников техперсонала американского СМИ New York Times прекратили работу и устроили забастовку перед президентскими выборами.
Уточняется, что с девяти часов утра работники каждый день станут выходить на протесты у главного здания. Обе стороны конфликта вели переговоры до вечера воскресенья, тем не менее так и не пришли к единому мнению.
По данным профсоюза издания, забастовка ведется из-за нечестной трудовой практики. Так, сотрудники требуют изменить трудовой договор и улучшить условия труда, то есть включить в договор условия об увольнении только по справедливым основаниям, изменить графики работы и меры соцподдержки, увеличить зарплату.
По словам одного из представителей газеты, у издания имеются запасные планы по обеспечению своей деятельности в условиях забастовки.
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