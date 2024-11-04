Сотрудники американской газеты New York Times устроили забастовку перед президентскими выборами

Уточняется, что с девяти часов утра работники каждый день станут выходить на протесты у главного здания. Обе стороны конфликта вели переговоры до вечера воскресенья, тем не менее так и не пришли к единому мнению.

По данным профсоюза издания, забастовка ведется из-за нечестной трудовой практики. Так, сотрудники требуют изменить трудовой договор и улучшить условия труда, то есть включить в договор условия об увольнении только по справедливым основаниям, изменить графики работы и меры соцподдержки, увеличить зарплату.

По словам одного из представителей газеты, у издания имеются запасные планы по обеспечению своей деятельности в условиях забастовки.

Ранее Такер Карлсон заявил, что война между США и Россией может уничтожить весь мир.