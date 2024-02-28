Сотрудники АО «Энерготен» награждены почетными благодарственными грамотами от губернатора Воробьева

Таким мнением поделился глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Спикер назвал работу специалистов АО «Энерготен» героической. Работать в аномальные холода непросто, но все справились со всеми рабочими обязанностями. Энергетики мастерски предотвратили аварийные ситуации в Дубне. Кроме того, оказали помощь коллегам из соседних округов, где жизненно важно было восстановить последствия аварий на объектах теплое- и энергоснабжения.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева глава Дубны Максим Тихомиров вручил благодарности сотрудникам энергетического цеха №14 АО «Энерготен». Особенно отличились такие специалисты: Струнников Алексей, Матвиенко Владимир, Баржин Алексей.

«Спасибо за оказанную помощь! Вы оперативно помогли людям, которые оказались в беде. Благодаря вашей слаженной работе, максимально в короткие сроки в соседних округах было восстановлено тепло!» — заявил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Глава округа также поблагодарил всех сотрудников котельных Дубны за ежедневную работу. Максим Тихомиров отметил, что в округе уделено особое внимание котельным, их состоянию и функционированию. В 2024 году начнется проектирование дополнительного котла для левобережной котельной. Для обеспечения округа резервными мощностями Дубна станет участником государственной программы.