Сотрудники авиапредприятий прибыли в Егорьевск на День карьеры

День карьеры предназначен для знакомства курсантов и абитуриентов колледжа с представителями авиапредприятий. Подобные встречи позволяют выпускникам трудоустроиться в компании, где в приоритете находится улучшение условий труда для специалистов. Учебное заведение сотрудничает с компаниями с высокой репутацией, в частности, «S7», «Аэрофлот» и АО «Туполев». После встреч на Днях карьеры многие работодатели приглашают студентов на практику. Они уверены в уровне квалификации выпускников.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Егорьевск ]

«Я сам являюсь выпускником Егорьевского авиационного технического колледжа 2003 года. Наш завод начал взаимодействовать с колледжем в прошлом году. Мы уже участвовали в мероприятиях колледжа и рады принять участие в Дне карьеры. Мы ждем курсантов к себе на работу и надеемся на долговременное сотрудничество - перспективу мы видим. В нашей группе компаний три выпускника ЕАТК и все на хорошем счету», — сказал Генеральный директор АО «Завод специальной техники» Геннадий Могилин.

Сотрудники компаний выступили с презентациями. Мероприятие прошло в актовом зале. После участники перешли в спортивный зал, где между официальными представителями компаний и студентами состоялась встреча. Будущие выпускники задавали множество вопросов, на которые получали детальные ответы. Каждая организация подготовила мини-площадку с информационными стендами и буклетами. Для выпускников колледжа составили анкеты.

Курсанты положительно оценивают подобные встречи. Они могут узнать об условиях работы в разных компаниях и провести сравнительный анализ. Многие намерены после окончания колледжа поступать в вуз. Работодатели предоставляют такую возможность. Уже на данном этапе ребята могут зарекомендовать себя.

В колледже отметили, что заинтересованы в увеличении количества приглашенных участников Дня карьеры. Взаимодействие с компаниями позволяет улучшить качество образования. Презентации в колледже предшествовало проведение круглого стола. На мероприятии обсудили, как можно улучшить систему подготовки авиационных кадров. Совместная работа в данном направлении лежит в основе профессионального становления молодых специалистов.