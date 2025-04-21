Сотрудники больницы в ЯНАО за пять лет похитили более 300 млн рублей

В ямальском городе Лабытнанги осудили четверых сотрудников больницы за хищения средств под видом зарплат, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на окружную прокуратуру.

Следствие установило, что за пять лет сотрудники медучреждения похитили не меньше 314 млн рублей. В преступной схеме по сговору участвовали четыре человека: главный бухгалтер горбольницы, его заместитель, кассир-бухгалтер и начальник отдела по расчету зарплат. Средства участники аферы получали под видом заработной платы персонала.

У каждого в схеме была своя роль. Кто-то выдавал распоряжения о переводе средств, кто-то их одобрял и подписывал.

По решению суда обвиняемых признали виновными. Им дали сроки от 7,5 до 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Им также запрещено на несколько лет заниматься любой бухгалтерской деятельности. На имущество осужденных наложили арест в качестве погашения ущерба.

Ранее сообщалось, что бывший главред российского Playboy Ляпоров обвиняется в хищении 50 млн рублей.