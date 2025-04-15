Бывший главред российского Playboy Ляпоров обвиняется в хищении 50 млн руб.

Владимир Ляпоров, ранее занимавший должность главного редактора российской версии журнала Playboy, стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. Сумма ущерба оценивается более чем в 50 млн руб. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Стало известно, что подсудимый, используя ложные обещания о вложении денег в компании Prime Westminster LTD и London Legal Capital (LLC), обманом завладевал деньгами своих жертв.

«Общий ущерб по настоящему уголовному делу оценивается более чем в 50 млн руб.», — сообщает агентство.

В настоящее время следствие работает над закреплением обвинительной базы в отношении Ляпорова.

Ранее сообщалось, что главу УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу подозревают в превышении должностных полномочий. Согласно предварительной информации, заместитель главы УФСИН, который был задержан в 2024 году, дал против него показания. Сотрудники правоохранительных органов начали проверять информацию. В настоящее время они провели обыски. Вскоре будет установлена мера пресечения.