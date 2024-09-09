Житель Станично-Луганского района попался на преступных действиях, являясь приверженцем идеологии неонацизма. Было установлено, что в течение двух лет минимум он принимал прямое участие в боевых действиях против ЛНР и ДНР в составе украинских формирований.

Сотрудники ФСБ вычислили и задержали неонациста. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 205.4 УК России («Участие в террористическом сообществе»). С ним проводят следственные действия.

Мероприятия на Донбассе по выявлению неонацистских преступников продолжаются.

Ранее сообщалось, что итальянский журналист пожалел, что взял интервью у солдата ВСУ с кепкой СС.