Сотрудники ГАИ проводят беседы со школьниками Каширы

Так, в рамках социального раунда «Засветись» инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения отдела Госавтоинспекции подмосковного городского округа Кашира Анна Силаева совместно с членами отряда Юных инспекторов движения проводят встречи со школьниками. На них затрагиваются различные темы, чтобы повысить безопасность на дорогах.

Например, в Тарасковской школе ребятам напомнили о безопасном поведении на проезжих частях и во дворах. Особенно обратили внимание на световозвращающие элементы на элементах одежде. В завершении встречи со школьниками представители ГАИ и ЮИДа вручили ребятам световозрващающие значки, которые можно прикрепить на одежду или аксессуары.