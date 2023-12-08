Сотрудники ГИБДД будут усиленно контролировать соблюдение ПДД

Представители Госавтоинспекции проведут ряд мероприятий «Пешеход» по контролю соблюдения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами, в особенности детьми. Цикл подобных мероприятий состоится с 11-е по 17-е декабря.

Так, сотрудники ГИБДД будут обращать пристальное внимание не только на водителей, которые не пропускают пешеходов, но и на самих пешеходов, пренебрегающих правилами безопасности на дорогах. Особое внимание уделят маршруту «Дом-Школа-Дом», чтобы исключить нарушения со стороны несовершеннолетних участников дорожного движения. Самым частым нарушением в подобных ситуациях является переход дороги в неположенном месте с целью сокращения пути.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают участникам дорожного движения быть внимательными и осторожными на дорогах, особенно в зимнее время года.