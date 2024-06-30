Сотрудники ГИБДД провели профилактическое занятие в одном из детских садов в Ступино

Ступинские сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения в рамках профилактической акции посетили один из детских садов города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Примечательно, что данная встреча с дошколятами была посвящена закреплению знаний правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Госавтоинспекторы в игровой форме напомнили ребятам о значении сигналов светофора, дорожной разметки и дорожных знаков. Не обошлось и без беседы об опасностях, которые могут подстерегать детей во время игр вблизи проезжей части и во дворах жилых домов.

Особое внимание уделено световозвращающим элементам. Полицейские продемонстрировали ребятам разные виды светоотражателей, рассказали о их пользе для пешеходов и показали, как правильно их крепить на одежде. Каждый дошкольник получил в подарок световозвращающий элемент.

Подчеркнем, что подобные мероприятия проводятся в регионе регулярно с целью повышения осведомленности детей о правилах дорожного движения и снижения количества ДТП с участием несовершеннолетних.