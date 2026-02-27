Сотрудники ГИБДД в Кашире провели беседы с водителями по перевозке детей

В городском округе Кашира завершился социальный раунд «Маленький пассажир — большая ответственность!». На протяжении всего февраля, со 2 по 28 число, сотрудники местного отдела Госавтоинспекции проводили разъяснительную работу с посетителями регионального отделения ГИБДД и РЭО.

Главная цель масштабной информационной кампании — снизить риск травматизма детей в дорожно-транспортных происшествиях и напомнить взрослым о строгих правилах перевозки несовершеннолетних.

В ходе бесед инспекторы делали акцент на двух ключевых моментах. Во-первых, они подробно разъясняли необходимость использования специальных детских удерживающих устройств (автокресел) для самых маленьких пассажиров. Во-вторых, сотрудники ГИБДД напоминали, что дети старшего возраста, согласно правилам, также должны быть обязательно пристегнуты штатными ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией автомобиля.

Пренебрежение правилами перевозки детей, как подчеркнули в ведомстве, может обернуться трагедией. В ГИБДД отметили, что использование автокресел и штатных ремней безопасности является не просто формальным требованием закона, а жизненно важным условием: именно эти средства многократно снижают риск тяжелых травм при авариях.

Чтобы информация лучше усвоилась, каждому участнику акции вручали тематические памятки. В них содержались не только рекомендации по безопасной перевозке детей, но и подробные инструкции по выбору и правильной установке автокресел, а также выдержки из законодательства о правовых требованиях в сфере дорожной безопасности.

В Госавтоинспекции Каширы рассчитывают, что подобные профилактические инициативы, построенные на диалоге, а не на наказании, помогут сформировать у водителей и родителей устойчивую культуру безопасных перевозок. Итогом месячника должно стать снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров и повышение общего уровня безопасности на дорогах округа.