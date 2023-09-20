Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья обработали более двухсот сообщений из «Добродела» за сентябрь
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья обработали более 200 обращений местных жителей, которые они направили через портал «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении уточнили, что чаще всего обращения были связаны с сигналами о незаконном строительстве, нарушениями в содержании строительной площадки и уточнениями о ходе строительства объектов. Большинство запросов поступило от жителей Красногорска, Одинцово и Ленинского округа. В ведомстве подчеркнули, что по каждому обращению жителям дали подробный ответ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».