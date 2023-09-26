Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья обработали более пятидесяти сообщений из «Добродела» за неделю

Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области обработали 57 сообщений граждан, которые они направили в надзорный орган через портал «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего жители в своих обращениях сигнализировали о незаконном строительстве. Инспекторы ведомства после этого проверили законность строительства объектов, уведомления о выявленных самовольных объектах направили в администрации городских округов для принятия дальнейших мер. Кроме того, жители сообщали о ненадлежащем содержании стройплощадок.

При этом граждане стали реже обращаться по вопросам проблемного долевого строительства. Наибольшее количество сообщений поступило от жителей Красногорска, Химок и Ленинского округа, по каждому из них была проведена работа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.