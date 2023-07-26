Сотрудники Госавтоинспекции из Городского округа Пушкинский провели для детей квест

Специально для ребят сотрудники Пушкинской Госавтоинспекции привезли и провели интересную квест-игру на знание Правил дорожного движения.

В квесте принимали участие ребята всех возрастов. Отряды разделились на команды и по маршрутным листам направились к станциям, где им выдавалось задание. Задания у детей были разноплановыми. Юные жители и гости Городского округа Пушкинский проходили конкурсы на знания правил дорожного движения, соревновались в искусстве оказания первой помощи, делали поделки дорожных знаков, рисовали тематические картины разноцветными мелками на асфальте.

Нашлось занятие и для юных поэтов – дети придумывали речевки и рифмы по теме безопасного поведения на дороге, озвучивали мультфильмы. На одной из станции дети побывали в роли водителей велосипедов. Задачей было продемонстрировать навыки фигурного вождения велосипеда.

Победители конкурсов получили грамоты и тематические сувениры. Все желающие могли сфотографироваться в тематической фотозоне на фоне спецтранспорта.

Напомним, в Городском округе Пушкинский проходят и другие мероприятия, направленные на детскую безопасность на дороге. Детей учат носить светоотражающие элементы на одежде, а для водителей проводят напоминающие и контролирующие мероприятие по использованию детских кресел.