Сотрудники Госавтоинспекции из Городского округа Пушкинский провели для детей квест
Фото: [Отдел ГИБДД УМВД России «Пушкинское»]
Полезными, интересными, интерактивными событиями наполнено лето обитателей детского оздоровительного комплекса «Левково» в Городском округе Пушкинский.
Специально для ребят сотрудники Пушкинской Госавтоинспекции привезли и провели интересную квест-игру на знание Правил дорожного движения.
В квесте принимали участие ребята всех возрастов. Отряды разделились на команды и по маршрутным листам направились к станциям, где им выдавалось задание. Задания у детей были разноплановыми. Юные жители и гости Городского округа Пушкинский проходили конкурсы на знания правил дорожного движения, соревновались в искусстве оказания первой помощи, делали поделки дорожных знаков, рисовали тематические картины разноцветными мелками на асфальте.
Нашлось занятие и для юных поэтов – дети придумывали речевки и рифмы по теме безопасного поведения на дороге, озвучивали мультфильмы. На одной из станции дети побывали в роли водителей велосипедов. Задачей было продемонстрировать навыки фигурного вождения велосипеда.
Победители конкурсов получили грамоты и тематические сувениры. Все желающие могли сфотографироваться в тематической фотозоне на фоне спецтранспорта.
Напомним, в Городском округе Пушкинский проходят и другие мероприятия, направленные на детскую безопасность на дороге. Детей учат носить светоотражающие элементы на одежде, а для водителей проводят напоминающие и контролирующие мероприятие по использованию детских кресел.