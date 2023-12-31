Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья призывают автомобилистов учитывать изменения погоды

Синоптики обещают резкое похолодание к концу сегодняшнего дня, также возможно образование гололедицы на дорогах Подмосковья. Инспекторы Госавтоинспекции призывают водителей при поездках на личном транспорте учитывать изменение погодных условий, быть внимательными и осторожными.

Пешеходов просят обязательно использовать световозвращатели, а при переходе проезжей части — снимать капюшоны и не отвлекаться на телефоны.

В случае ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, обращаетесь за помощью в Центр управления Госавтоинспекции по Московской‌ области по телефону 8-495-688-81-71 или на Единый номер «112».