Сотрудники Госветслужбы Подмосковья провели операцию по удалению камней из мочевого пузыря собаки
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Сотрудники Раменской ветеринарной станции прооперировали девятилетнюю собаку по кличке Джери с жалобами на боли при мочеиспускании, сообщили в областном Минсельхозпроде. Питомца в учреждение привели его владельцы.
Ветеринары в ходе обследования обнаружили признаки воспаления, наличия крови и большое количество солей мочевой кислоты в организме собаки. Помимо этого, в брюшной полости были выявлены конкременты различного диаметра. Специалисты провели успешную операцию и извлекли камни. Сейчас пациент проходит послеоперационное лечение.
«Во избежание подобных заболеваний, специалисты рекомендуют владельцам ежегодно приводить своих питомцев в ветеринарную клинику на комплексное профилактическое обследование», — отметил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.