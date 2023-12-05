Сотрудники Госветслужбы Подмосковья провели операцию по удалению камней из мочевого пузыря собаки

Сотрудники Раменской ветеринарной станции прооперировали девятилетнюю собаку по кличке Джери с жалобами на боли при мочеиспускании, сообщили в областном Минсельхозпроде. Питомца в учреждение привели его владельцы.

Ветеринары в ходе обследования обнаружили признаки воспаления, наличия крови и большое количество солей мочевой кислоты в организме собаки. Помимо этого, в брюшной полости были выявлены конкременты различного диаметра. Специалисты провели успешную операцию и извлекли камни. Сейчас пациент проходит послеоперационное лечение.