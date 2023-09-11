Сотрудники Госветслужбы Подмосковья спасли котят, застрявших в моторном отсеке машины
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Сотрудники Госветслужбы Московской области приехали на вызов жительницы Домодедовского округа, которая услышала мяуканье из моторного отсека своего автомобиля. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде. Там были обнаружены три котенка.
Специалисты вытащили котят и осмотрели их. Было установлено, что животные не пострадали. Их привезли в стационар, где они будут находиться до момента, пока им не найдут хозяев.
В ведомстве также призвали водителей проверять колеса и пространство около мотора своей машины перед тем, как завести автомобиль, потому что там в период холодов могут прятаться животные.