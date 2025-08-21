Сотрудники ГУФСИН РФ по Подмосковью приняли участие в молебне в честь преподобного Пимена Угрешского
Фото: [Пресс-служба ГУФСИН России по МО]
Представители ГУФСИН РФ по Подмосковью приняли участие в молебне в честь преподобного Пимена Угрешского, который состоялся в Николо-Архангельском храме в Балашихе.
Служба была проведена настоятелем храма, председателем межъепархиального отдела Московской митрополии по тюремному служению священником Михаилом Куземкой. После молебна он провел проповедь и экскурсию по территории храма.
После молебна участники посмотрели тематический фильм.