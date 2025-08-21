Сотрудники ГУФСИН РФ по Подмосковью приняли участие в молебне в честь преподобного Пимена Угрешского

Молебен в честь преподобного Пимена Угрешского провели в Подмосковье

Фото: [Пресс-служба ГУФСИН России по МО]

Представители ГУФСИН РФ по Подмосковью приняли участие в молебне в честь преподобного Пимена Угрешского, который состоялся в Николо-Архангельском храме в Балашихе.

Служба была проведена настоятелем храма, председателем межъепархиального отдела Московской митрополии по тюремному служению священником Михаилом Куземкой. После молебна он провел проповедь и экскурсию по территории храма.

После молебна участники посмотрели тематический фильм.

