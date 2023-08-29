Сотрудники ГУСТ Подмосковья обработали свыше двадцати тысяч запросов жителей, направленных через «Добродел»

Жители Подмосковья могут сообщить о возникающих проблемах в сфере содержания территорий через портал «Добродел». В этом месяце сотрудники областного ГУСТ сформировали более 22,8 тысячи ответов на запросы граждан.

В основном жители сообщали о несвоевременной уборке, покосе травы, а также о содержании контейнерных площадок и прилегающих пространств.

«Больше всего содержание территорий волновало жителей Балашихи — 1743 ответных сообщений, Одинцовский — 1630 ответов, Красногорск — 1249. Все ответы были предоставлены в срок», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, жители через портал также направляли благодарности сотрудникам ГУСТ региона. Так, например, жители Реутова поблагодарили за решение об ограничение парковки в общественном месте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.