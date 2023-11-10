Сотрудники ГУСТ Подмосковья предоставили более тысячи ответов на запросы граждан в соцсетях в октябре

Сотрудники ГУСТ Подмосковья сформировали почти 1,6 тысячи ответов на запросы жителей, которые они направляли через социальные сети в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова уточнила, что большинство запросов касались уборки дворовых территорий, общественных пространств и замены ламп уличного освещения. По словам министра, в минувшем октябре фиксировались и нестандартные запросы от жителей. Так, например, один из обратившихся интересовался химическим составом противогололедных смесей, которые используют в Подмосковье, другой житель попросил установить тренировочные качели для собак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.