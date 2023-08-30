Сотрудники ГУСТ Подмосковья провели почти тысячу консультаций для жителей в августе

Сотрудники ГУСТ Подмосковья в этом месяце провели 968 консультаций граждан по телефону, всего за весь летний сезон было проведено более 2,8 тысячи консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Горячая линия ГУСТ — это оперативный способ получения информации, но стоит помнить, что сотрудникам также может потребоваться время на уточнение вопросов. <…> Проконсультировать же по общим вопросам, вопросам законодательства смогут при первом обращении», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.

В ведомстве добавили, что позвонить на горячую линию можно с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 16:45 — в пятницу. Контакты можно найти здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.