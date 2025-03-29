Сотрудники химкинских предприятий приняли участие в городской спартакиаде

В Химках продолжается спартакиада среди работников предприятий, учреждений и организаций городского округа. В субботу, 29 марта, состоялся очередной этап соревнований, на котором участники соревновались в стрельбе из лазерного пистолета, сообщила администрация города.

Соревнования прошли в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». По итогам стрельбы победителями промежуточного этапа стали сотрудники машиностроительного конструкторского бюро «Искра».

Второе и третье призовые места достались командам научно-производственных объединений «Энергомаш» и имени Лавочкина.

Спартакиада трудовых коллективов проходит в Химках с 2009 года. Она приурочена ко Дню труда, который в России отмечается 1 мая. В 2025 году участники соревнуются в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол (3 на 3), волейбол и шахматы. Впереди участникам предстоит принять участия в турнирах по футболу, плаванию и теннису.

Спартакиада продлится до конца апреля. По ее итогам будут определены три лучшие команды, а также выявлены лидеры личного первенства. В соревнованиях принимают участие семь команд, которые сражаются за звание лучших.

Ранее сообщалось, что команда из подольского микрорайона победила в соревнованиях по стрельбе из винтовки в рамках спартакиады.