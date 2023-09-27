Сотрудники Каширской ГРЭС примут участие в конкурсе наставников

На Каширской государственной районной электростанции выбирают участников конкурса наставничества ПАО «Интер РАО». Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

Конкурс направлен на развитие института наставничества путем поощрения и признания значения этого направления в подготовке будущих кадров. Помимо этого, отмечаются возможности для дополнительного профессионального развития, обмена опытом и общения с другими участниками конкурса наставников.

Конкурс проходит в два этапа. 13 октября будет завершен первый отборочный этап на самих предприятиях. Второй же пройдет с 22 по 23 ноября в пермском Центре корпоративного обучения.

Участники отбора на Каширской ГРЭС уже показали себя отличными наставниками в рамках работы предприятия. Их подопечные демонстрировали хороший уровень подготовки и даже допускались к самостоятельной работе. Однако из шести кандидатов в команду финала войдут лишь четыре сотрудника каширского предприятия.