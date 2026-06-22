Сотрудники, которые пишут «спс» вместо «спасибо», чаще увольняются

Аналитики компании «Стахановец» выявили неочевидный маркер текучести кадров в рабочей переписке — использование сокращения «спс» вместо полного «спасибо». Согласно исследованию, результаты которого оказались в распоряжении « Газеты.Ru », такая привычка коррелирует с повышением риска увольнения в ближайшие полгода в среднем на 15,7 процента. Связь сохраняется независимо от должности, возраста, стажа и отрасли.

Особенно показательными признаны случаи асимметричной коммуникации, когда сотрудник регулярно отвечает «спс» руководителю или в переписке с коллегами, использующими полную форму. В таких ситуациях через три-четыре месяца у человека фиксируется снижение вовлеченности на 22 процента. Само сокращение выступает не причиной, а ранним симптомом дистанцирования — сотрудник экономит не время, а психологическую энергию на поддержание формальной вежливости.

У тех, кто в 80 процентах случаев использует «спс» в адрес руководителя, вероятность увольнения достигает 34 процентов. В группе последовательных пользователей полного «спасибо» этот показатель составляет лишь 12 процентов. Разница наиболее выражена для линейных руководителей и специалистов среднего звена — риск повышается на 18 процентов.

По данным аналитиков, сокращение служит маркером снижения субъективной ценности рабочего места. Люди, переходящие на «спс», через два месяца с вероятностью 40 процентов начинают использовать и другие редукции: «ок» вместо «хорошо», «прив» вместо «привет». За обеднением коммуникации следует объективное снижение продуктивности — падает скорость закрытия задач и точность выполнения регламентов. Форма вежливости опережает падение результативности примерно на полтора месяца.

Отраслевые различия также значимы. В компаниях с высокой долей удаленной работы связь слабее, в офисных коллективах с жесткой иерархией, особенно в финансовом секторе, показатель достигает 22 процентов. В креативных индустриях — IT и маркетинге — значимой корреляции не обнаружено, так как сокращения являются частью принятого сленга. Практический вывод из данных — не в запрете сокращений, а в их анализе как раннего сигнала. Административные запреты, как показывает практика, повышают риск увольнения еще на 12 процентов из-за ощущения тотального контроля.