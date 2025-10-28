Сотрудники красногорского МФЦ оказали помощь приюту животных «Лохматый ангел»

В списке гуманитарной помощи — корм, наполнители, пеленки, поводки и средства для дезинсекции. Администратор центра Ольга Лосева провела для гостей экскурсию, в ходе которой представила всех подопечных учреждения — 65 собак, 5 кошек и 2 енотов. Сотрудники МФЦ лично пообщались с животными: погуляли с собаками, поиграли и разложили сено по вольерам.

Визит произвел настолько сильное впечатление, что коллектив учреждения принял решение оказывать поддержку приюту на постоянной основе. Для удобства жителей, желающих присоединиться к помощи, в помещении МФЦ теперь установлена специальная корзина для сбора корма и лакомств.

Ольга Лосева отметила, что текущие нужды — лишь часть масштабных планов. В будущем «Лохматый ангел» планирует выкупить арендуемую территорию в собственность, построить учебный центр для животных и оборудовать операционную. Для реализации этих проектов, как и для ежедневного содержания питомцев, учреждению критически важна поддержка как организаций, так и частных лиц. Помощь возможна в разных форматах: передача конкретных товаров из актуального списка потребностей, финансовые переводы по реквизитам или оформление опеки над животными. Приют открыт для посещений по субботам с 12:00 до 15:00 для всех, кто готов подарить заботу своим меньшим братьям.