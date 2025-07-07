Волонтеры в Ленобласти пытаются спасти кошек из приюта, хозяйку которого хотят отправить в хоспис

Волонтёры занимаются спасением кошек из частного приюта в под Санкт-Петербургом. Его хозяйка оказалась в больнице с диагнозом «четвертая стадия онкологического заболевания». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в группе помощи животным «Кошкин дом «Тимошка» в социальной сети «ВКонтакте».

В частном доме в садоводстве организован приют, в котором сейчас проживают более 80 кошек. Часть животных, которые нуждались в помощи, уже забрали волонтеры.

Оставшимся питомцам необходима поддержка в виде передержки, медикаментов и корма. Также им нужны кураторы, которые будут заботиться о них. Возможно, кто-то захочет взять себе нового друга. Любая помощь будет очень полезна, просят зоозащитники.

"Друзья, в одном из приютов в Ленобласти случилось огромная беда. У хозяйки приюта онкология последней станции ... ее отвезли в больницу, но там сказали, что ее нужно определять в хоспис... ", – говорится в сообщении приюта.

На данный момент защитники животных пришли к соглашению о том, что они будут посещать приют, оставшийся без присмотра, через каждые два дня, чтобы обеспечить его обитателей пищей.

На странице приюта «Кошкин дом «Тимошка» в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что большинство животных, которые там находятся, — это кошки, которых оставили дачники, когда закончился летний сезон.

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