Сотрудники МЧС сдали кровь в рамках Дня донора в Подмосковье
Фото: [ГУ МЧС России по МО]
Сотрудники ГУ МЧС России по Московской области приняли участие в сдаче крови в рамках Дня донора. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Передвижной комплекс региональной станции переливания крови развернули на территории пожарно-спасательной части №96 в Химках. Все процедуры были проведены при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.
Как напомнили в ведомстве, в донорской крови каждый год нуждаются порядка полутора миллионов граждан страны.
«Сотрудники МЧС России в ежедневной работе сталкиваются со спасением жизней. А если и донорство сможет помочь кому-то, то это во благо», - добавили в пресс-службе.