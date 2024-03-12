Сотрудники МЧС сдали кровь в рамках Дня донора в Подмосковье

Сотрудники ГУ МЧС России по Московской области приняли участие в сдаче крови в рамках Дня донора. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Передвижной комплекс региональной станции переливания крови развернули на территории пожарно-спасательной части №96 в Химках. Все процедуры были проведены при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Как напомнили в ведомстве, в донорской крови каждый год нуждаются порядка полутора миллионов граждан страны.