Сотрудники МЧС в Подмосковье присоединились к акции «Бессмертный автополк»

Сотрудники ГУ МЧС России по Московской области присоединились к акции «Бессмертный автополк». В ее рамках на пожарных автоцистернах были размещены портреты участников Великой Отечественной войны, родственники которых служат в ведомстве.

Так, портреты героев разместили на трех автоцистернах ПСЧ №32 в Коломне. Также в акции принимают участие подразделения пожарной службы из Луховиц и Зарайска.

Помимо этого, в караульном помещении ПСЧ №32 появилась импровизированная Доска памяти. Все желающие могут разместить на ней фотографии героев.

О членах своей семьи, принимавших участие в Великой Отечественной войне, рассказал старший мастер газодымозащитной службы ПСЧ №32 Алексей Черябкин. Его дед Василий Васильевич Ефимов прошел войну, был три раза ранен, награжден орденами. Также двоюродный дед Петр Лаврентьевич Черябкин участвовал в атаке на укрепления Крымского перекопа и посмертно получил звание Героя Советского Союза.