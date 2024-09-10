Сотрудники МФЦ Г.о. Пушкинский встретились с коллегами из Центра Социального обслуживания населения г. Красноармейск
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
Сотрудники МФЦ Пушкино встретились с работниками Центра Социального обслуживания населения «Милосердие» города Красноармейск для обмена опытом.
Специалисты офиса «Мои Документы» рассказали, какой существует общепринятый порядок предоставления документов, каким способом можно оформить документы через портал Госуслуг. Сотрудники поделились рекомендациями, как правильно спланировать визит в МФЦ для избежания очередей в отделении. Сотрудники МФЦ Красноармейска подготовили подарки для юных горожан. Они передали им канцелярские наборы.
Директор МФЦ Городского округа Пушкинский Ирина Левченко объяснила важность и пользу встреч в подобном формате.
«Свыше 360 услуг доступно для граждан в МФЦ. Как не запутаться и выбрать правильную услугу, как получить услугу через портал Госуслуг не выходя из дома. На встречах мы отвечаем нашим жителям на интересующие их вопросы. А сейчас мы решили порадовать детей, находящихся в центре, и подарить им канцтовары, необходимые для успешной учебы», – поделилась директор МФЦ Городского округа Пушкинский Ирина Левченко.
Подобные встречи проходят на регулярной основе. Они ориентированы на информирование населения с целью повышения их уровня знаний и спокойного решения любых вопросов.