Сотрудники МФЦ провели урок компьютерной грамотности для пушкинских долголетов
Фото: [Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
Специалисты МКУ «МФЦ Городского округа Пушкинский Московской области» провели обучение цифровой и компьютерной грамотности для долголетов муниципалитета.
Мероприятие состоялось в клубе «Активное долголетие». Подобные занятия помогают людям старшего поколения самостоятельно разбираться с необходимыми в повседневной жизни приложениями. Кроме того, жителей муниципалитета учат работать с документами, которые переведены в электронный вид. Директор МФЦ г.о. Пушкинский Ирина Левченко пояснила важность проведения подобных встреч.
«Сейчас большое количество услуг переводится в электронный вид и очень важно, чтобы наши жители могли с легкостью ориентироваться в современных условиях. Именно эти вопросы и нововведения обсудили с участниками клуба», – поделилась директор МФЦ г.о. Пушкинский Ирина Левченко.
Директор МФЦ рассказала о нововведениях в работе организации, которые вступают в силу с января 2025 года. В частности, получить помощь специалиста соцзащиты и опеки можно будет в онлайн-режиме.
«Очный прием пожилых жителей будет проходить на базе клубов Активного долголетия один раз в неделю, по предварительной записи», — уточнила Левченко.
Ранее сообщалось, глава Городского округа Пушкинский перечислил адреса, где в 2025 году будет проходить очный прием пожилых жителей муниципалитета.