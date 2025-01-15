Сотрудники МФЦ провели урок компьютерной грамотности для пушкинских долголетов

Мероприятие состоялось в клубе «Активное долголетие». Подобные занятия помогают людям старшего поколения самостоятельно разбираться с необходимыми в повседневной жизни приложениями. Кроме того, жителей муниципалитета учат работать с документами, которые переведены в электронный вид. Директор МФЦ г.о. Пушкинский Ирина Левченко пояснила важность проведения подобных встреч.

«Сейчас большое количество услуг переводится в электронный вид и очень важно, чтобы наши жители могли с легкостью ориентироваться в современных условиях. Именно эти вопросы и нововведения обсудили с участниками клуба», – поделилась директор МФЦ г.о. Пушкинский Ирина Левченко.

Директор МФЦ рассказала о нововведениях в работе организации, которые вступают в силу с января 2025 года. В частности, получить помощь специалиста соцзащиты и опеки можно будет в онлайн-режиме.

«Очный прием пожилых жителей будет проходить на базе клубов Активного долголетия один раз в неделю, по предварительной записи», — уточнила Левченко.

Ранее сообщалось, глава Городского округа Пушкинский перечислил адреса, где в 2025 году будет проходить очный прием пожилых жителей муниципалитета.