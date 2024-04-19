Сотрудники Московского областного перинатального центра провели более трех тысяч успешных процедур ЭКО

Специалисты отделения вспомогательных репродуктивных технологий Московского областного перинатального центра (МОПЦ) провели более трех тысяч успешных процедур ЭКО с 2007 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Базовая программа ЭКО для пациентов, имеющих регистрацию и действующий полис Московской области, осуществляется в МОПЦ за счет средств ТФ ОМС», — рассказала заведующая отделением ВРТ МОПЦ Елена Федорова.

По ее словам, в программу входят стимуляция суперовуляции, пункция фолликулов пациентки с получением яйцеклеток, эмбриологический этап и другие процедуры. Специалисты центра проводят пациенткам все варианты программ ВРТ, которые существуют на данный момент, заключили в ведомстве.

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