Сотрудники НАСА обвинили администрацию Трампа в разрушении космических программ

Почти 300 действующих и бывших сотрудников Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) направили открытое письмо исполняющему обязанности главы агентства Шону Даффи, в котором резко раскритиковали действия администрации президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости .

В документе говорится, что за последние шесть месяцев были проведены «стремительные и расточительные изменения», которые нанесли серьезный ущерб миссии и кадровому составу НАСА. По мнению авторов письма, под видом реформ были прекращены важные миссии, ранее одобренные и профинансированные конгрессом, включая проекты в области научных и аэрокосмических исследований.

Сотрудники выражают обеспокоенность не только утратой технологических возможностей, но и потенциальной угрозой национальной безопасности. Они подчёркивают, что после вывода космического аппарата из эксплуатации его невозможно вновь активировать.

Среди основных претензий — отказ от программ международного сотрудничества, нецелевые увольнения сотрудников и прекращение образовательных и инклюзивных инициатив агентства. Часть подписантов предпочла остаться анонимными, объяснив это «атмосферой страха и риска преследования».

Письмо подписали представители всех центров НАСА. Документ посвящен памяти астронавтов, погибших в катастрофах «Челленджера», «Колумбии» и «Аполлона-1». Авторы письма проводят параллели между текущей ситуацией и ошибками, которые предшествовали этим трагедиям.