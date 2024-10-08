Сотрудники Павлово-Посадского гофрокомбината посетили приют для собак

Предприятие активно ведет корпоративную деятельность. Сотрудники никогда не остаются в стороне, если кому-то нужна помощь. В этот раз гофрокомбинат закупил для нужд приюта важное оборудование и инвентарь, корм и предметы, которые сделают проживание питомцев в зимний период более комфортабельным. Гуманитарную помощь передали в один из приютов для собак соседнего подмосковного города.

Волонтеры отметили, что поездка вызвала у них много положительных эмоций. Они погуляли с собаками, а некоторых покормили с рук. В приюте работают отзывчивые к чужой беде сотрудники. О каждом подшефном они могут рассказать всю историю их жизни.

«Такие дни напоминают нам о важности заботы о животных и о том, как много любви они могут подарить в ответ» — поделились впечатлениями о поездке на странице Павлово-Посадского гофрокомбината.

Сотрудники приюта благодарны за оказанную помощь и проявленное внимание.

«Коллектив Павлово-Посадского гофрокомбината с доброй миссией в тот особенный день посетили наших подопечных, с собой привезли подарки и хорошее настроение. Даже дождливая погода не стала помехой для прогулок. Благодарим от всего коллектива за тепло ваших сердец» — поблагодарили сотрудники муниципального приюта на официальной странице в социальных сетях.

Сотрудники Павлово-Посадского гофрокомбината ранее приняли участие в экологической акции «День в лесу», в рамках которой высадили на территории сквера-мемориала «Павшим Павлово-Покровцам в годы Великой Отечественной войны» 110 саженцев кизильника и четыре яблони.