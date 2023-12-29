Сотрудники подмосковной Росгвардии поздравили фронтовика с наступающим новым годом

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Фото: [Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области]

Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области в преддверии нового года навестили 99-летнего фронтовика Александра Хмелевского.

Военнослужащие вручили ветерану подарки, пожелали крепкого здоровья и тепло пообщались. Александр Васильевич рассказал гостям о своем боевом пути. Война для него началась со сражения в Курской битве. Ветеран награжден орденом «Отечественной войны» первой степени, орденом Славы третьей степени, медалью «За взятие Берлина». После войны Александр Хмелевский до выхода на пенсию работал водителем во вневедомственной охране.

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