Сотрудники подмосковной Росгвардии поздравили фронтовика с наступающим новым годом

Военнослужащие вручили ветерану подарки, пожелали крепкого здоровья и тепло пообщались. Александр Васильевич рассказал гостям о своем боевом пути. Война для него началась со сражения в Курской битве. Ветеран награжден орденом «Отечественной войны» первой степени, орденом Славы третьей степени, медалью «За взятие Берлина». После войны Александр Хмелевский до выхода на пенсию работал водителем во вневедомственной охране.