Сотрудники подмосковной Росгвардии поздравили фронтовика с наступающим новым годом
Фото: [Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области]
Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области в преддверии нового года навестили 99-летнего фронтовика Александра Хмелевского.
Военнослужащие вручили ветерану подарки, пожелали крепкого здоровья и тепло пообщались. Александр Васильевич рассказал гостям о своем боевом пути. Война для него началась со сражения в Курской битве. Ветеран награжден орденом «Отечественной войны» первой степени, орденом Славы третьей степени, медалью «За взятие Берлина». После войны Александр Хмелевский до выхода на пенсию работал водителем во вневедомственной охране.