Сотрудники полиции застрелили женщину, ранившую ножом прохожих в Мюнхене

Несколько человек стали пострадали от неадекватной женщины в Мюнхене. Она набрасывалась на прохожих с ножом. Ранено несколько человек.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции застрелили нападавшую.

О ЧП сообщает немецкая газета Bild.

В Мюнхене уже не первый раз происходят подобные инциденты.

Так, в феврале там автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего 15 человек получили травмы и ранения.

Пострадавшим оказали первую помощь, некоторых граждан пришлось госпитализировать.

Ранее сообщество о том, что в немецком Ольденбурге задержали мужчину, распылившего газовый баллончик в сторону сотрудников полиции, после чего его ликвидировал один из правоохранителей.