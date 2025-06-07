Сотрудники полиции застрелили женщину, ранившую ножом прохожих в Мюнхене
Неадекватная жительница Мюнхена набросилась на прохожих с ножом
Фото: [pxhere.com]
Несколько человек стали пострадали от неадекватной женщины в Мюнхене. Она набрасывалась на прохожих с ножом. Ранено несколько человек.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции застрелили нападавшую.
О ЧП сообщает немецкая газета Bild.
В Мюнхене уже не первый раз происходят подобные инциденты.
Так, в феврале там автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего 15 человек получили травмы и ранения.
Пострадавшим оказали первую помощь, некоторых граждан пришлось госпитализировать.
Ранее сообщество о том, что в немецком Ольденбурге задержали мужчину, распылившего газовый баллончик в сторону сотрудников полиции, после чего его ликвидировал один из правоохранителей.