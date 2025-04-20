Раскрыты детали инцидента со стрельбой на дискотеке в Германии

В немецком Ольденбурге задержали мужчину, распылившего газовый баллончик в сторону сотрудников полиции, после чего его ликвидировал один из правоохранителей. Об инциденте сообщает газета Bild.

Ранее стало известно, что на дискотеке в немецком Ольденбурге один из посетителей навредил нескольким гостям заведения. При попытке задержания его застрелил полицейский. Изначально было неизвестно, есть у него при себе оружие или нет.

Угрожая полицейским, он распылил в их сторону раздражающий газ. Тогда 27-летний полицейский применил огнестрельное оружие.

Погибшим оказался 21-летний молодой человек. Охранники не пустили его на дискотеку, поэтому он распылил в их сторону газ из баллончика. Из-за этого пострадали несколько человек. Молодой человек скрылся, его пытались догнать, но он начал угрожать ножом.

Ранее сообщалось о том, что в Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей.