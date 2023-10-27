Сотрудники предприятий кабельной промышленности Подольска отметили профессиональный праздник

Работники подольских предприятий кабельной промышленности в честь своего профессионального праздника получили награды и благодарности за безупречную службу.

Торжественное мероприятие провели на одном из старших заводов — «Специальное проектно-конструкторское бюро экспериментальных технологий», который в 60-х годах был известен как Подольский филиал ВНИИ кабельной промышленности.

Руководители и подчиненные, инженеры, фрезеровщики, операторы, слесари-ремонтники получили награды, почетные грамоты и медали от замглавы администрации округа Ивана Шляхтина. Всего наградили 31 человека. Все они обеспечивают надежную работу важнейших систем страны и мира.

В Подольске на сегодняшний день работает 15 предприятий кабельной промышленности, где трудятся более двух тысяч специалистов.