Сотрудники прокуратуры Химок сыграли в баскетбольном матче в честь 80-летия Победы

Спортивный турнир собрал людей, неравнодушных к спорту и истории России. Он стал отличной возможностью укрепить командный дух среди работников надзорного ведомства. Между собой также соревновались адвокаты и судьи Московской области. Матчи проходили по круговой системе.

Перед началом турнира участников приветствовали председатель Московского областного суда Алексей Харламов и региональный прокурор Сергей Забатурин. Завершились соревнования торжественной церемонией награждения победивших команд.

Проведение турнира не только подчеркивает значимость исторической даты, но и способствует развитию здорового образа жизни как в Химках, так и в Московской области в целом.

Ранее сообщалось, что в Химках прошел тематический час, посвященный Дню космонавтики.