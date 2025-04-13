Сотрудники прокуратуры Химок сыграли в баскетбольном матче в честь 80-летия Победы
Сотрудники прокуратуры Химок провели баскетбольный матч в честь 80-летия Победы
Фото: [unsplash.com]
Сотрудники областной прокуратуры Химок организовали баскетбольный турнир, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Матч прошел в спортивном центре «Химки», сообщила администрация города.
Спортивный турнир собрал людей, неравнодушных к спорту и истории России. Он стал отличной возможностью укрепить командный дух среди работников надзорного ведомства. Между собой также соревновались адвокаты и судьи Московской области. Матчи проходили по круговой системе.
Перед началом турнира участников приветствовали председатель Московского областного суда Алексей Харламов и региональный прокурор Сергей Забатурин. Завершились соревнования торжественной церемонией награждения победивших команд.
Проведение турнира не только подчеркивает значимость исторической даты, но и способствует развитию здорового образа жизни как в Химках, так и в Московской области в целом.
Ранее сообщалось, что в Химках прошел тематический час, посвященный Дню космонавтики.