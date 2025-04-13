В Химках прошел тематический час, посвященный Дню космонавтики

Участники лекции узнали о вкладе Химок в космическую индустрию и о градостроительных предприятиях округа, создающих передовые технологии для российской космонавтики.

Муниципальный депутат Глеб Демченко поделился воспоминаниями о встречах с ветеранами космической отрасли и рассказал о современных разработках, открывших новые горизонты для химкинских предприятий. Он также ответил на вопросы участников о перспективах развития российской космонавтики.

День космонавтики, который отмечается 12 апреля, является знаковым праздником в России, установленным в честь первого полета человека в космос — Юрия Гагарина в 1961 году. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила, что подобные встречи оказывают позитивное влияние как на молодых людей, так и на граждан в возрасте.

«Тематический час, посвященный значимой дате, — это прекрасная возможность для учащихся и всех интересующихся химчан узнать о значимых достижениях в области освоения космоса, а также о вкладе России в космическую отрасль», — отметила Калюжная.

В рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений» в Химках проводится множество мероприятий, таких, например, как мастер-классы, часы памяти, беседы, соревнования и концерты.

Ранее сообщалось, что в Химках пройдет «Космический диктант», посвященный Дню Космонавтики.