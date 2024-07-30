Сотрудники Реутовской клинической больницы собрали помощь для бойцов СВО

«Мы постоянно участвуем в сборе гуманитарной помощи вместе с городом, это наша активная позиция. Когда в городе проходят формирования колонн с помощью участникам СВО, мы всегда собираем деньги и закупаем медикаменты, потому что именно в этой сфере мы понимаем, что нужно на передовой», — подчеркнул главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев.