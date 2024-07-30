Сотрудники Реутовской клинической больницы собрали помощь для бойцов СВО
Фото: [Препсс-служба администрации городского округа Реутов]
Сотрудники Реутовской клинической больницы собрали помощь для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. На этой неделе груз будет отправлен на Запорожское направление, где сейчас на защите Родины находится житель округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Реутова.
Примечательно, что с просьбой о помощи к коллегам обратилась мать военнослужащего, которая проработала в данной больнице больше 12 лет. В короткие сроки коллектив медучреждения собрал средства и приобрел необходимые для бойцов вещи. В посылку вошли квадрокоптеры, прицелы, медицинские препараты, продукты питания, пилы.
«Мы постоянно участвуем в сборе гуманитарной помощи вместе с городом, это наша активная позиция. Когда в городе проходят формирования колонн с помощью участникам СВО, мы всегда собираем деньги и закупаем медикаменты, потому что именно в этой сфере мы понимаем, что нужно на передовой», — подчеркнул главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев.