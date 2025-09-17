Сотрудники Серпуховского информационного агентства стали участниками профсоюзных состязаний

Соревнования по традиционной русской народной игре состоялись на территории спортивной школы «Русский медведь, собрав более двух десятков участников.

Этот турнир, приуроченный к празднованию Дня физкультурника, уже в четвертый год проходит в Серпухове. Инициатором мероприятия выступил Молодежный Совет под руководством Нины Скударновой.

С поздравительной речью перед собравшимися выступили Михаил Шульга, председатель Совета депутатов и руководитель спортшколы, депутат районного Совета Елена Акимова, а также Галина Улитина, председатель территориальной организации профсоюза.

Основная задача мероприятия – популяризация здорового образа жизни и поддержание русских народных обычаев. Михаил Шульга акцентировал внимание на том, что команда «Русский медведь» с самого начала активно осваивала эту игру, занимала призовые места и продолжает динамично развивать направление, подчеркивая важность русских городков как национального вида спорта.

В турнире соревновались шесть команд, представляющих различные организации и учреждения округа:

МБУ «Комбинат благоустройства»

МБУ ДО СШ «Русский медведь»

МБУ «Стадион «Спартак»

МБУ «Центр содействия строительству и капитальному ремонту учреждений»

МУ «АСС «Юпитер»

МАУ «Серпуховское информационное агентство»

Победителями турнира стала команда МБУ «Комбинат благоустройства», второе место заняла спортивная школа «Русский медведь», а бронзовые призеры – МБУ «Стадион «Спартак».

Директор спортшколы обратил внимание на необходимость поддержки и дальнейшего расширения этого мероприятия, поскольку с каждым годом количество участников растет, а площадка «Русский медведь» зарекомендовала себя как ключевой центр развития городошного спорта в округе.