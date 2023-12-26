Сотрудники волгоградского канала лишились работы после вечеринки в «западном» стиле

Общественники жаловались на «сатанизм» и «элементы антихристианской пропаганды», которые разглядели в мероприятии.

Сотрудники телеканала «Волгоград 24» устроили новогодний корпоратив, где выбрали образы героев зарубежного кино, комиксов и видеоигр. На мероприятии были Харли Квинн, Женщина-кошка, Хитман, Круэлла, католическая монашка, и многие другие.

Позже фотографии с мероприятия утекли в Сеть и возмутили общественников. Они потребовали проверки истории, так как некоторые посчитали вечер оскорбительным. Снимки удалили почти сразу.

Руководство канала уточняло, что корпоратив не был официальным: молодые работники устроили его самостоятельно. После проверки было принято решение об увольнении ведущей и двух продюсеров якобы за нарушение этических норм, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу канала.

Напомним, что лишь недавно в Москве отгремела скандальная «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, после которой участникам пришлось публично извиняться, а некоторым платить штраф за пропаганду нетрадиционных ценностей.