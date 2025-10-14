Сотрудники ЖКХ Озер получили памятные медали и новые котельные

В городском округе Коломна состоялось торжественное вручение юбилейных медалей «100 лет городу Озеры» работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства. Награды сотрудникам вручили глава округа Александр Гречищев и депутат Мособлдумы Игорь Исаев, отметив их вклад в создание комфортных условий для жителей.

Церемония награждения прошла на фоне масштабной подготовки коммунальной инфраструктуры к зимнему сезону. В округе привели в готовность 118 котельных, провели испытания на тепловых сетях общей протяженностью более 290 км и подготовили свыше 720 км водопроводных сетей. Капитальный ремонт затронул 6,5 км теплотрасс, в том числе в микрорайоне-1 и на территории больничного городка. Значимым достижением стала модернизация котельной №100 в деревне Полурядинки, где установили новое оборудование — с 22 сентября она обеспечивает отопление жилых домов.

«Спасибо вам большое за вашу непростую работу. Уверен, что и в дальнейшем мы будем работать единой командой и только вместе мы можем добиваться высоких и положительных результатов», — сказал Александр Гречищев, обращаясь к сотрудникам сферы ЖКХ.

Отметим, что до конца года в эксплуатацию планируется ввести новую блочно-модульную котельную на улице Ленина, которая будет снабжать теплом три многоквартирных дома и социальные учреждения.