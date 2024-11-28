Сотрудников детского сада в Егорьевске отстранили от работы после случая со сбежавшим ребенком

В Егорьевске отстранили от работы сотрудников детского сада после того, как они не уследили за двухлетним ребенком. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава городского округа Дмитрий Викулов.

«В отношении сотрудников детского сада и частного охранного предприятия проводится служебная проверка по данному факту. На время проверки они отстранены от работы», — написал он.

Глава муниципалитета добавил, что после данного случая в округе пройдут внеплановые комиссионные проверки всех образовательных учреждений.

По данному факту возбудили уголовное дело. Инцидент произошел ранним утром 27 ноября. Мальчик, оставшись без присмотра воспитателя, самовольно, без верхней одежды и обуви вышел на улицу. Ребенка обнаружили прохожие. Его отвели в теплое помещение, а затем вызвали экстренные службы. Сейчас здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает.