Сотрудников МФЦ округа Шатура поздравили с профессиональным праздником

В преддверии Дня работника МФЦ, который традиционно отмечается во вторую субботу сентября в Московской области, коллектив шатурского многофункционального центра получил теплые поздравления от главы округа Николая Прилуцкого.

Особую благодарность главы округа удостоились Ольга Ларцева, Регина Козлова, Марина Бондарева и Анна Белова. Эти специалисты уже около пяти лет успешно сотрудничают, демонстрируя слаженность и профессионализм. Максим Рукавицин, Юлия Юртаева и Марина Ивкина были отмечены Благодарственным письмом Московской областной Думы за добросовестную работу и высокий уровень мастерства. Почетными грамотами Мособлдумы награждены Ирина Плишкина и Анна Хасанова.

Шатурский МФЦ заслуженно считается одним из передовых в Московской области, благодаря компетентности, внимательности и доброжелательности персонала.

Стоит отметить, что в 2023 году шатурский МФЦ сменил место расположения, переехав в современный бизнес-центр, расположенный на Спортивной улице. Этот переезд позволил существенно улучшить условия предоставления государственных услуг. Для комфортного обслуживания посетителей в центре функционирует десять окон приема, а также созданы приятные условия для ожидающих: оборудован уголок для детей, установлены удобные мягкие зоны, станции для подзарядки мобильных устройств и телевизор. В новом офисе также предоставляют свои услуги специалисты социальных служб и ЗАГСа.

«Ваш труд – это ключевое соединение между государственными структурами и жителями, обеспечивающее доступность и скорость получения необходимой помощи», – отметил Николай Прилуцкий.

В Рошале сотрудники МФЦ получили поздравления от руководителя Рошальского управления, Виктора Макарова. Он также выразил признательность сотрудницам, ежедневно работающим над тем, чтобы государственные услуги были максимально доступными и удобными для каждого жителя.