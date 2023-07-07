Сотрудников секретной службы заставят дать показания после обнаружения кокаина в Белом доме
Фото: [©Михаил Тургиев/РИА Новости]
Комитет по надзору конгресса США намерен заставить сотрудников секретной службы дать показания после обнаружения в Белом доме кокаина. Об этом сообщает РИА Новости.
Комитет посчитал происшествие позорным для Белого дома и требует ответственных за охрану сотрудников дать показания. Член палаты представителей Джеймс Комер отправил письмо, в котором не только потребовал дать показания следствию, но и предоставить доступ к дополнительной информации о происшествии. Он также отметил, что у комитета появились новые вопросы к правилам безопасности, установленным в Белом доме, которые, вероятно, не соблюдаются.
Сообщается, что с момента обнаружения наркотика до сих пор неизвестно, кому он принадлежит, также во время расследования постоянно меняется место, где, якобы, обнаружили вещество. Изначально считалось, что кокаин нашли в библиотеке, но потом места несколько раз менялись. Пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что за разбирательством следит лично президент.