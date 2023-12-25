Сотрудников телеканала в Волгограде уволили за провокационные костюмы на корпоративе

Несколько сотрудников телеканала «Волгоград-ТРВ» попали под горячую руку своего руководства и были уволены с работы. Поводом к тому стала костюмированная вечеринка по случаю Нового года.

Как сообщается в аккаунте вещательной организации в соцсетях, одна сотрудница нарядилась в костюм героини комиксов Харли Квинн, другая предстала в образе мрачной монахини с крестом за поясом. Такое поведение было расценено руководством медиа как нарушающее корпоративную этику.

«Сотрудники забыли на вечеринке, что их внешний вид и поведение должны соответствовать статусу работника государственной телерадиокомпании. Одну телеведущую и двух продюсеров телеканала уволили», — сообщили представители «Волгоград-ТРВ».

Отмечается, что новогодняя вечеринка являлась частным мероприятием и была устроена за счет самих участников.