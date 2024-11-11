Сотрудников УМВД в Щелково поздравили с профессиональным праздником

Награды полицейским он вручил вместе с начальником управления Владимиром Катковым.

В общей сложности подарки, благодарственные письма и внеочередные звания вручили почти сотне сотрудников межмуниципального управления. Среди них – старший лейтенант Денис Маслов, который служит в полиции уже три года. Он зарекомендовал себе умелым и дисциплинированным сотрудником, способным принимать верные решения в сложных ситуациях. Андрей Булгаков передал ему ключи от служебной квартиры.