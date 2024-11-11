Сотрудников УМВД в Щелково поздравили с профессиональным праздником
Фото: [Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково]
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков накануне поздравил сотрудников межмуниципального управления МВД с праздником.
Награды полицейским он вручил вместе с начальником управления Владимиром Катковым.
В общей сложности подарки, благодарственные письма и внеочередные звания вручили почти сотне сотрудников межмуниципального управления. Среди них – старший лейтенант Денис Маслов, который служит в полиции уже три года. Он зарекомендовал себе умелым и дисциплинированным сотрудником, способным принимать верные решения в сложных ситуациях. Андрей Булгаков передал ему ключи от служебной квартиры.
«Благодарю каждого за службу и тяжелый ежедневный труд, направленный на безопасность, спокойствие и уверенность жителей!», — поздравил глава муниципалитета.